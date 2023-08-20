تصريحات امريكية بشأن إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحبت الولايات المتحدة اليوم الاحد، بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مطالبةً بمعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.

وفي بيان صادر عن السفارة الامريكية لدى ليبيا أكدت أن “هذه خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا”.

وأضافت “يمثل إظهار الوحدة هذا مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات”.

وقالت السفارة “نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة”.

وطالبت السفارة في بيانها “بتفعيل مجلس إدارة المصرف وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي”.

واليوم، أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، عن أن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس كدليل على توحيد مصرف، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.