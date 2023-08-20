البعثة الاممية تعلق على توحيد “مصرف ليبيا المركزي”

رحبت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان لها اليوم الاحد، بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وفي بيان صادر عنها، نشيد بمحافظ المركزي ونائبه لاتخاذهما الإجراءات الهادفة لتوحيد المصرف ومعالجة الآثار التي لحقت بالمؤسسة جراء الانقسام.

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن تساعد عملية توحيد المصرف المركزي على إعطاء زخم لجهود توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية.

واليوم، أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، عن أن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس كدليل على توحيد مصرف، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.