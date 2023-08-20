ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا ومخابز تقفل أبوابها

كشف نقيب الخبازين بوخريص محمد، على أن هناك ارتفاع بأسعار الدقيق في كل ربوع ليبيا.

وقال بوخريص في تصريحات صحفية الى أن أصحاب المطاحن قاموا بزيادة في أسعار الدقيق رغم أن وزارة الاقتصاد صرحت أن مخزون الدقيق يكفي لمدة 4 أشهر.

وأشار بوخريص الى أن أسعار قنطار الدقيق قبل اتفاقية البحر الأسود كانت تتراوح بين 179 و185 ويفوق الآن 200 دينار.

وأضاف نقيب الخبازين بوخريص محمد، أن أصحاب المطاحن مسؤولون عن زيادة أسعار الدقيق من دون مبرر.

ولفت بوخريص الى ان سعر الدقيق وصل في غات إلى 240 دينارا وفي سبها والشاطئ 250.

وأشار بوخريص الى أن هناك مخابز أقفلت أبوابها بسبب قلة المكسب وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين.