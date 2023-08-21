ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 21 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8221 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2465 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1395 دينار، والدولار الكندي 3.5609 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1775 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2858 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3129 دينار، والدينار التونسي 1.5637 دينار، والدرهم المغربي 0.4829 دينار ليبي.