ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تهديد بتنظيم إضراب عمالي في أستراليا

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، متأثرة باستعداد عمال مشروع مهم للتصدير في أستراليا، لتنظيم إضراب، في حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق بعد غد الأربعاء.

وقفزت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز بنسبة 18 % لتصل إلى 42.9 يورو لكل ميجاوات في الساعة، وذلك في التعاملات المبكرة اليوم. ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، يمكن أن يبدأ الإضراب في الثاني من سبتمبر على أقرب تقدير إذا لم تقدم شركة “وودسايد انرجي جروب” التي تتولى تشغيل محطة الغاز، اتفاقا مناسبا، حسبما قالت نقابات مطلع الأسبوع. ويضاف ذلك إلى محطات شيفرون كورب التي بدأ العمال فيها التصويت الأسبوع الماضي على إمكانية تنظيم إضرابات.