المريمي: مصرف ليبيا سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين

بنغازي 21 أغسطس 2023 (وال) – قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، كما أن المصرف سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.

أضاف المريمي – في تصريحات صحفية – أن اجتماع القادية الليبيين، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ونعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول قيام هذه الانتخابات؛ إلا أن المسؤولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على قيام هذه الانتخابات.

وتابع: “هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والترتيب، وحث الجهات على القيام بواجباتها المناطة بها، وعلى مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية في ذلك، والتي هي الآن لدى لجنة 6+6 والتي ستبدأ الاجتماعات وتضع الرؤية حول ملاحظات مجلس النواب”. (وال – بنغازي)

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