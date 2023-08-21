الدبيبة : لن يكون هناك إظلام تام بعد تشييد محطة كهرباء جنوب طرابلس

طرابلس 21 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إطلاق مشروع تشييد محطة غازية للكهرباء بالعاصمة طرابلس، بتنفيذ من شركة “شاليك” التركية بالتعاون مع شركة “سمينس” الالمانية.

وقال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” في كلمة له خلال الحفل “لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد محطة جنوب طرابلس، وإن شركة شاليك ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن”.

وتابع “ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار”.

ومنذ مايو 2021 تنفذ الشركة تركية “أنكا تكنيك” مع شركة “سيمنس” الألمانية مشروع محطة كهرباء استعجالي في غرب طرابلس بقدرته إنتاجية تبلغ 670 ميغاوات‎. (وال – طرابلس)

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