بيان حركة السفن بميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس

بنغازي 21 أغسطس 2023 (وال)- كشف مدير مكتب المناولة بميناء بنغازي البحري شعبان الدلح، حركة السفن المحملة بالحبوب والقادمة لميناء بنغازي خلال شهر أغسطس الحالي.

وقال الدلح – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن السفينة Super Bergkamp للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي، رست اليوم الإثنين في رصيف ميناء بنغازي البحري، وعلى متنها 25.000 طن من الأرز، بالإضافة لتفريغ السفينة Sea Dove المحملة بـــ 30 طن من الشعير.

وأضاف الدلح أن السفينة Futur TD التابعة لوكيل الملاحي شركة أعالي البحار، رست رصيف الميناء على متنها 26.600 طن من الشعير، ورسو أيضًا السفينة Mymeray التابعة لوكيل الملاحي الشيمة وتحمل على متنها 31.000 طن من الشعير.

وأشار الدلح إلى أنه من المتوقع وصول السفينة Lucen T التابعة للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي محملة بـ 40.000 طن من الشعير. (وال – بنغازي)

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