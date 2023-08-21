إطلاق منصة “هادف” لدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا

طرابلس 21 أغسطس 2023 (وال)- أطلق صندوق دعم الإعلاميين ظهر اليوم الإثنين منصة “هادف”، المنصة الرقمية الأولى المتخصصة بدعم صناع المحتوى الرقمي الهادف في ليبيا.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي – في كلمة له – إن منصة هادف تُعد الخطوة الأولى للإسهام في دعم القدرات الشابة الواعدة، ونشر الوعي المجتمعي والقيمي والأخلاقي.

من جانبه، أكد مدير صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور – في كلمة له – أن منصة هادف تُولي اهتمامًا خاصًا بصناع المحتوى الرقمي الرصين، مضيفًا أن المنصة ستعمل على أن يكون المحتوى ذا جودة عالية مع الحفاظ على الهوية الليبية والقيم المجتمعية، بما لا يتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المجتمع.

وتسعى المنصة الرقمية الأولى من نوعها في ليبيا؛ إلى تبني المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى وتحفيزهم على نشر محتواهم، بما يضمن إثراء ورفع جودة المضمون الرقمي المقدم من قبل الشباب الليبي.

كما توفر منصة هادف، الدعم المالي لصناع المحتوى المسجلين بها، عبر محفظة يتضمنها الحساب الشخصي لكل صانع محتوى هادف.

وكان قد تم توقيع التعاقد بين الشركة القابضة للاتصالات وصندوق دعم الإعلاميين لإنشاء المنصة خلال فعّاليات أيام طرابلس الإعلامية. (وال – طرابلس)

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