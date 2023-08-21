الاتحاد الأوروبي يعلق على توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تصريح، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية – إنه “يجب أن يتبع مصرف ليبيا المركزي العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا”.

يذكر أن قد أعلن في العاصمة طرابلس، أمس الأحد، عودة مصرف ليبيا مؤسسة سيادية موحدة.