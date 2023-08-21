تنوية هــام من الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من منحة الابناء

أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية الجفرة، اليوم الاثنين، تنويهاً هاماً للمستفيدين من منحة الأبناء “بمصرف الجمهورية.

ونوه المكتب في بيان صادر عنه، المستفيدين الذين لم يتم إيداع منحة الابناء عن أشهر ( 4 – 5 – 6) أن إدارة الفروع بمصرف الجمهورية تعمل على على ايداع هذه المنح.

وأوضح البيان أنه يجب على المستفيدين التسجيل وتعديل “رقم الحساب” وادراج “رقم الحساب الإلكتروني” الجديد ( 15 رقم ) في المنصة الخاصة “بمنحة الأبناء” التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وشددت الشؤون الاجتماعية أن الأمر في “غاية الأهمية” لذلك يجب السرعة في تعديل “رقم الحساب” حتى يتسنى للمصرف إيداع “المنح القادمة” في هذه الحسابات.