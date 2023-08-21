قيادي بارز من المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا يستقيل من منصبه

النائب الأول للمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، نور الدين عبدالله بشير، يستقيل من منصبه، بسبب تخصيص حكومة الوحدة الوطنية، أجزاء من أراضي بلدية تاجوراء، للسفارات الأجنبية، وفق قرار الاستقالة.

ويكشف صدور قرار الاستقالة في هذا التوقيت، يكشف أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لم يتراجع عن قراره الصادر في العام الماضي، بتخصيص أرض القولف لسفارات أمريكا و الإمارات و قطر و تركيا.

وقال بشير أن تخصيص مساحات من الأراضي التي تقع على شاطيء البحر من الجهة الشمالية الغربية المُحاذية لمطار معيتيقة، للسفارات الأجنبية، إجراء غير قانوني وغير مدروس، ومُخالف للأعراف والقوانين الليبية.