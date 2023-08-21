خاص.. مدير مكتب المناولة بميناء بنغازي “شعبان الدلح” يصرح لصدى بخصوص حركة سفن الحبوب

صرح مدير مكتب المناولة بميناء بنغازي “شعبان الدلح” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن حركة السفن المحملة بالحبوب والقادمة لميناء بنغازي خلال شهر اغسطس الحالي كانت على النحو التالي حيث رست اليوم على رصيف ميناء بنغازي البحري السفينة Super Bergkamp وعلى متنها 25.000 طن من الأرز.

كما وصلت لميناء بنغازي السفينة Futur TD وحمولتها 26.600 طن من الشعير والسفينة Mymeray وتحمل 31.000 طن من الشعير وتفريغ السفينة Sea Dove المحملة 30 طن من الشعير ومن المتوقع وصول السفينة Lucen T محملة بـ 40.000 طن من الشعير .

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