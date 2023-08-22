الصحة والاقتصاد تتابعان تطبيق قرارات التسعيرة بالمراكز الطبية الخاصة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اجتماعا موسعا ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة الحويج وعدد مديري الأجهزة الأمنية، لمتابعة أداء المراكز الصحية الخاصة، ووضع آلية لضبط القطاع الخاص والعمل على دعم المستشفيات والمراكز الطبية والرفع من مستوى محمد من الخدمات.

وأكد ابوجناح على أهمية تنظيم القطاع الصحي الخاص وقيام الجهات الرسمية بدورها الرقابي، ودور وزارة الاقتصاد والتجارة في تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بالخدمات التي تقدمها المصحات والمراكز الطبية الخاصة، وتطبيق كافة القرارات المنظمة لعمل القطاع الخاص.