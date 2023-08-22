مكافحة الهجرة الغير شرعية يعلن الشروع في التجنيد ـ الشروط و الاجراءات

يعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية الكفرة عن الشروع في تجنيد عدد (200) فرد لصالح الفرع وذلك تحت إشراف قسم التدريب بمديرية أمن الكفرة فـ على الراغيبين في الإلتحاق بهذة الدورة تقديم ملفاتهم لقسم التدريب بديوان مديرية أمن الكفرة خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/22م إلى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2023/8/27م.
الإجراءات المطلوبة:
- شهادة الميلاد ـ شهادة ميلاد الأب ـ شهادة الإقامة ـ شهادة الوضع العائلي.
- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- شهادة الحالة الجنائيه.
- عدد 8 صور شخصية.
- صورة من المؤهل العلمي.
- طلب كتابي.
- طلب كتابي للإلتحاق من ولي الأمر.
- شهادة حسن السيرة والسلوك.
- عدم الزواج من أجنبية.
- أن يكون الملف أصل وصورتين.
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