مصرف الجمهورية يعلن عن مناقصات جديدة

أعلن مصرف الجمهورية، اليوم الثلاثاء عن عدد من المناقصات منها تخص البنية التحتية و التكييف وتوريد عدد (( 50 )) آلة صراف .

إعلان لمناقصة تخص البنية التحتية و التكييف و الحماية الكهربائية و المراقبة لموقع التعافي من الكوارث ((RFQ )) بمدينة مصراته

و ذلك وفق الشروط الآتية :ــــ

و ذلك وفق الشروط الآتية :ــــ 1 أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء من ضمن الشركات المُسجّلة بسجل الموردين المعتمد بالمصرف.

2- أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء وكيل رسمي لشركةHUAWEI أو SCHNEIDERللمنتجات التي سيتم توريدها وتقديم شهادة الوكالة معتمدة من الشركة الأم .

3ـ قيمة كراسة المواصفات للشركات المحلية (( 3000 د. ل )) فقط ثلاثة آلاف ديناراً لا غير تودع في الحساب رقم (581028000) بفرع الميدان، و يتم إيداع مبلغ ((600 دولار )) فقط ستمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول في المناقصة بحساب المصرف لدى المصرف الليبي الخارجي رقم ((5665)).

4- يتم إستلام كراسة المواصفات الخاصة بالمناقصة من مكتب السيد/ أمين سر لجنة العطاءات الكائن بمبنى الإدارة العامة (( الميدان )) مع ضرورة إحضار ختم الشركة والتخويل بإستلام كراسة المواصفات.

5- يتم تقديم العرض الفني والمالي باللغة العربية في ظرف مغلق بالشمع الأحمر كلاً على حِده وكذلك تقديم صك مصدق لصالح (مصرف الجمهورية الإدارة العامة) في ظرف آخر مغلق بالشمع الأحمر بقيمة 0.5% من عرض الشركة، والذي يُمثّل التأمين الابتدائي إلى مكتب السيد / أمين سر لجنة العطاءات.

6ـ آخر موعد لتقديم العروض نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24/08/2023.

2- أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء وكيل رسمي لشركةHUAWEI أو SCHNEIDERللمنتجات التي سيتم توريدها وتقديم شهادة الوكالة معتمدة من الشركة الأم . 3ـ قيمة كراسة المواصفات للشركات المحلية (( 3000 د. ل )) فقط ثلاثة آلاف ديناراً لا غير تودع في الحساب رقم (581028000) بفرع الميدان، و يتم إيداع مبلغ ((600 دولار )) فقط ستمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول في المناقصة بحساب المصرف لدى المصرف الليبي الخارجي رقم ((5665)). 4- يتم إستلام كراسة المواصفات الخاصة بالمناقصة من مكتب السيد/ أمين سر لجنة العطاءات الكائن بمبنى الإدارة العامة (( الميدان )) مع ضرورة إحضار ختم الشركة والتخويل بإستلام كراسة المواصفات. 5- يتم تقديم العرض الفني والمالي باللغة العربية في ظرف مغلق بالشمع الأحمر كلاً على حِده وكذلك تقديم صك مصدق لصالح (مصرف الجمهورية الإدارة العامة) في ظرف آخر مغلق بالشمع الأحمر بقيمة 0.5% من عرض الشركة، والذي يُمثّل التأمين الابتدائي إلى مكتب السيد / أمين سر لجنة العطاءات. 6ـ آخر موعد لتقديم العروض نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24/08/2023. إعلان لمناقصة تخص توريد عدد (( 50 )) آلة صراف آلي بيانها كالآتي :-

-1 عدد (( 45 )) آلة حائطية.( THRU THE WALL)ATM

2-عدد (( 5 )) آلات متحركة ( LOPPY ) ATM

و ذلك وفق الشروط الآتية :ــــ

3 – أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء من ضمن الشركات المُسجّلة بسجل الموردين المعتمد بالمصرف.

4- يتم إيداع مبلغ (( 1000 د.ل )) فقط ألف دينار من الشركات المحلية الراغبة في الدخول في المناقصة بالحساب رقم(( 581028000)) بفرع الميدان و ذلك نظير الحصول على كراسة المواصفات.

5 – يتم إيداع مبلغ (( 500 دولار )) فقط خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول في المناقصة بحساب المصرف لدى المصرف الليبي الخارجي رقم ((5665 )).

6- يتم إستلام كراسة المواصفات الخاصة بالمناقصة من مكتب السيد/ أمين سر لجنة العطاءات الكائن بمبنى الإدارة العامة (( الميدان )) مع ضرورة إحضار ختم الشركة والتخويل بإستلام كراسة المواصفات.

7- يتم تقديم العرض الفني والمالي باللغة العربية في ظرف مغلق بالشمع الأحمر كلاً على حِده وكذلك تقديم صك مصدق لصالح (مصرف الجمهورية الإدارة العامة) في ظرف آخر مغلق بالشمع الأح

مر بقيمة 0.5% من عرض الشركة، والذي يُمثّل التأمين الابتدائي إلى مكتب السيد / أمين سر لجنة العطاءات. 8ـ آخر موعد لتقديم العروض نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24/08/2023.