مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الثلاثاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
السيولة متوفرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
الفرع الرئيسي طرابلس .
فرع تاجوراء.
فرع أبو سليم .
وكالة معيتيقة .
وكالة سدي السائح.
فرع سرت .
وكالة رقدالين .
فرع تاورغاء .
فرع مصراتة .
فرع البوانيس .
فرع وادي الشاطئ .
وكالة بني وليد .
وكالة السلاوي .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
فتح حسابات.
تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء
أضف تعليقـك