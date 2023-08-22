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مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بالفروع

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الثلاثاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس .
فرع تاجوراء.
فرع أبو سليم .
وكالة معيتيقة .
وكالة سدي السائح.
فرع سرت .
وكالة رقدالين .
فرع تاورغاء .
فرع مصراتة .
فرع البوانيس .
فرع وادي الشاطئ .
وكالة بني وليد .
وكالة السلاوي .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
فتح حسابات.

تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.
‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء

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