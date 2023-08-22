مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الثلاثاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس .

فرع تاجوراء.

فرع أبو سليم .

وكالة معيتيقة .

وكالة سدي السائح.

فرع سرت .

وكالة رقدالين .

فرع تاورغاء .

فرع مصراتة .

فرع البوانيس .

فرع وادي الشاطئ .

وكالة بني وليد .

وكالة السلاوي .

مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :

فتح حسابات.

تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.

ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء