وظائف جديدة.. الاعلان عن فرص عمل في معهد النفط للتأهيل والتدريب بهذه الشروط والاجراءات

أعلنت إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب عن حاجتها لتعيين موظفين جدد من العناصر الوطنية على وظائف (فني معجنات – فني حلويات شرقية وغربية – فني تجهيز سندويتشات) وفقاً للشروط التالية :
- أن يكــــون المتقــــــدم من مواطني دولة ليبيـــــــا.
- أن لايقل عمره عن (25 سنة) و لايزيد عن (35 سنة).
- أن يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس أو دبلوم عالي أو دبلوم متوسط “فندقة” أو شهادة مهنية في مجال إحدى الوظائف المطلوبة.
- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (5 سنوات).
- أن يكون لديه القدرة للعمل تحت ضغوطات عمل و التحضير والتجهيز لعدد (1000 شخص يومياً).
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.
- المعهد لن ينظر إلى الطلبــــــــات الغير مســـــتوفاة الشروط.
المستندات المطلوبة :.
- طلب توظيف موجه للسيد / رئيس لجنة شؤون الموظفين بمعهد النفط للتأهيل والتدريب.
- صورة من المؤهل العلمي، والشهادات الأخرى المطلوبة.
- سيرة ذاتية CV.
فعلى من يأنس في نفسه الكفاءة التقدم بالمستندات المطلوبة وإرسالها عبر البريـــــد الإلكتـــــروني الخـــاص بالمعهد [email protected] أو بالحضور الشخصي لقسم شؤون العاملين، في أجل أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 28/08/2023م.
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