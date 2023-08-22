تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 22 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8133 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2561 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1572 دينار، والدولار الكندي 3.558 دينار ليبي، والليرة التركية 0.177 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2832 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3105 دينار، والدينار التونسي 1.5549 دينار، والدرهم المغربي 0.482 دينار ليبي.