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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 22/08/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

آونصة الذهب عالمياً 🌍
ب1903.2 $ 🇺🇲
سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب234.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب273.58 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب286.61 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب312.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب270 ~280 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب315 ~330 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب310 ~340 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب340 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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