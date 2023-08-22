زيارة البروفيسور نواف المطيري من دولة الكويت لقسم الجلدية بمركز بنغازي الطبي

بنغازي 22 أغسطس 2023 (وال)- أجرى أستاذ الجلدية بجامعة الكويت وعضو المجلس الطبي العام بدولة الكويت وعضو لجنة الامتحانات بالزمالة العربية البروفيسور نواف المطيري، زيارة لقسم الجلدية بمركز بنغازي الطبي.

وبحسب المكتب الإعلامي بالمركز؛ فقد أجرى البروفيسور نواف المطيري، اجتماعًا مع مدير عام مركز المركز، ضم عدد من الأطباء المشاركين في الزمالة العربية، بهدف شرح ومساعدة الأطباء المتدربين لنيل الزمالة العربية، وشرح كامل على كيفية الامتحانات في الزمالة العربية، من حيث الامتحان الكتابي والطرق الجديدة في الامتحان الشفهي.

وعقب الاجتماع أجرى البروفيسور نواف المطيري، جولة داخل مرافق المركز، لمناقشة بعض الحالات المرضية، مُبدئًا إعجابه لوجود الأدوية البيولوجية الحديثة في قسم الجلدية، والإمكانيات الموجودة بهذا الصرح الطبي الكبير، واستعداده للتعاون مع المركز. (وال – بنغازي)

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