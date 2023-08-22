رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية

القبة 22 أغسطس 2023 (وال) -التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب السيد عيسى العريبي.

وبحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عدداً من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، لرئيس مجلس النواب، دعم اللجنة للخطوات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية، من أجل الوصول الى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي، والتي تمثلت في الحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي، لمنع العبث بها، وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة التي تعود بالنفع على الشعب الليبي. (وال – القبة)

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