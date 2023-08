خاص.. مصدر بالمركزي لتبادل: إحالة مبلغٍ يناهز 1.6 مليار دينار من المالية إلى حساب الشؤون الاجتماعية لصرف المنحة بعد استكمال الاجراءات

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لـ”تبادل” بأنه تمت إحالة مبلغٍ يناهز مليار و600 مليون دينار من وزارة المالية إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرا إلى أن الأمر قيد الإجراء حاليا في انتظار استكمال المراسلات والإجراءات الإدارية لصرف المنحة.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أصدر تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” بصرف المنحة للربع الثالث من هذا العام.

