مصادر بالمركزي توضح أخر تطورات صرف منحة “الزوجة والابناء”

أوضحت مصادر مطلعة من مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أخر التطورات بشأن صرف منحة الزوجة والابناء .

وقالت المصادر في تصريحات اعلامية أنه جرى اليوم وصول منحة الزوجة والابناء إلى مصرف ليبيا المركزي وإيداع القيمة في حساب وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف المصدر أنه بعد تحويل منحة الزوجة والابناء من وزارة المالية يتبقى استكمال باقي الاجراءات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومنتصف الشهر، وجه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (يوليو-اغسطس-سبتمبر ) بالتنسيق مع وزارة المالية.