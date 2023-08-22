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موعد الإمتحان التفاضلي للقبول في معهد النفط للتأهيل والتدريب .. نماذج اسئلة القبول

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نـوه معهد النفط للتأهيل والتدريب، الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحان التفاضلي للقبول في مختلف المدن أنه سينتظم يوم السبت 26 اغسطس 2023 .

وقال معهد النفط للتأهيل والتدريب، أنه يمنع منعا باتا احضار المتقدمين آلات حاسبة او أي ورقة ( كشكول لغرض تحليل الإجابات .

ودعا المعهد رئيس وأعضاء كل لجنة ابلاغ المتقدمين بذلك والتأكيد على ذلك اثناء الامتحان وانه يجب على المتقدم تحليل اجاباته في الصفحات البيضاء المخصصة لذلك في ورقة الاسئلة.

والجدير بالذكر أن لجان القبول بلغت 17 لجنة على مستوى ليبيا، حيث من المتوقع أن يكون عدد المتقدمين من الطلبة ما يفوق 5000 طالبًا.

نماذج اسئلة امتحان القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية لعام 2022/2023:

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نماذج اسئلة امتحان القبول في معهد النفط طرابلس و المركز النوعي الزاوية لعام 2018ـ2019 :

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المشهد

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