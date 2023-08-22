توقيع اتفاق جديد بشأن ميناء الخمس البحري والدبيبة يعلق على ماتردد عن تأجير الميناء

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التوقيع على اتفاقية بين وزارة المواصلات ورئاسة الأركان العامة يتم بموجبها تخصيص مساحة من القاعدة البحرية تضاف إلى ميناء الخمس البحري.

وقالت الحكومة إن الاتفاقية التي وقعها وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، تم بموجبها تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس إلى ميناء الخمس التجاري تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة الرصيفين 11 و12 من القاعدة البحرية إلى الميناء.

وعقب توقيع الاتفاقية، فنّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي أشرف على توقيع الاتفاقية، الأنباء المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن حكومته لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.