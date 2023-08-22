رابط موقع التسجيل الإلكتروني للطلبة الجدد من حملة الشهادة الثانوية في جامعة طرابلس

نوه المكتب الإعلامي بجامعة طرابلس عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلبة الجدد من حملة الشهادة الثانوية (دفعة 2005 م) للعام الجامعي 2023 – 2024 م.

نرفق لكم الرابط الخاص بالتسجيل للراغبين بالدراسة في هذا الصرح العلمي:

https://sms.elmergib.edu.ly/utnewreg

وتنوه إدارة المسجل العام بالجامعة بأنه لن يُعتد بأي رابط تسجيل غيره، وسيتم الإعلان لاحقاً عن فتح باب التسجيل لحاملي ثانويات السنوات السابقة .

وفي حالة عدم فتح المنظومة يرجى الانتظار عند الضغط على الرابط او اعادة المحاولة لاحقاً نظرًا للاقبال على موقع المنظومة .