سجلت أسعار الذهب ثالث ارتفاع على التوالي بعد ارتفاع أسعارها في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أطول سلسلة مكاسب يومية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 14 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.2% أو 3 دولارات عند 1926 دولاراً للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتواصل التحركات على الدولار وعوائد السندات التأثير على أسعار المعدن النفيس، إذ يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي يوم الجمعة.

وكانت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2007 أمس الاثنين، فيما أظهرت بيانات اقتصادية في أميركا اليوم، تراجع مبيعات المنازل القائمة بنحو 2.2% في يوليو تموز على أساس شهري.

The post أسعار الذهب تُسجل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا