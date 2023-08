النفط يغلق متراجعاً بفعل مخاوف حيال الطلب من الصين

سجلت أسعار النفط انخفاضاً في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، بفعل زيادة احتمالات انخفاض الطلب من الصين أكبر مستورد للخام.

وتراجع خام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 84.03 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً إلى 79.64 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط لأقرب شهر استحقاق 37 سنتاً إلى 80.35 دولار للبرميل بفعل ضعف التداول قبل انتهاء سريانها الوشيك، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

يأتي ذلك في حين، تترقب الأسواق قراراً عراقياً بشأن عودة صادرات الخام من إقليم كردستان إلى تركيا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، فإنه من شأن صادرات نفط كردستان العراق أن تخفّف من أزمة تراجع الإمدادات في الأسواق العالمية، التي تسبّب فيها قرار 9 دول من تحالف “أوبك+” بإجراء خفض طوعي للإنتاج.

