ارتفاع الدولار وتراجع اليورو.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 23 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 23 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8236 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.236 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1477 دينار، والدولار الكندي 3.5599 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1773 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2859 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3133 دينار، والدينار التونسي 1.558 دينار، والدرهم المغربي 0.4824 دينار ليبي.