“وال”: إبرام مذكرة شراكة بين غرفة التجارة والصناعة بنغازي وغرفة التجارة الأمريكية

بنغازي 23 أغسطس 2023 (وال)- أُبرمت بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء، مُذكرة شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وغرفة التجارة الأمريكية والتي مقرها بولاية بنزرت التونسية، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون تمت برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ضمن الدبلوماسية الاقتصادية.

ونصت بنود الاتفاقية على عقد اجتماعات مشتركة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وتوفير المساندة والتأطير للمستثمرين من الجانبين، وتسهيل التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والحكومية في ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل المعلومات والزيارات للوفود التجارية، إضافة إلى إقامة منتدى اقتصادي سنوي للمستثمرين.

وأكد وزير الخارجية – في كلمته – على ضرورة التنوع الاقتصادي، وتوطين أحدث التكنولوجيات؛ خاصة وإن البيئة الاستثمارية مناسبة وما تحتاجه فقط هو العمل المشترك.

وأشار الحويج إلى ملامح شراكة تحت مسمى غرفة التجارة الليبية الأفريقية؛ إسوة بنظيراتها الروسية الأفريقية، وذلك وفق للمتبع في أنظمة الاقتصاد العالمي. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال