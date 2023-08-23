اقتصاد

الشحومي: إذا لم تحل مشكلة العملة المطبوعة في روسيا فتوحيد المركزي لن يكون واقعيا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مدير الصناديق الاستثمارية منذر الشحومي، إنه في حال عدم إنهاء مشكلة العملة المطبوعة في روسيا فستكون مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي حلا سطحيا وليس واقعيا.

وبين الشحومي في حوار تلفزيوني أن مسألة إنهاء هذه المشكلة ليست صعبة باعتبار أن العملة المطبوعة في روسيا المتداولة في ليبيا لا تتعدى 10٪ من إجمالي العملة المتداولة داخل وخارج المنظومة المصرفية..

وأضاف الشحومي أن الحل يكمن في سحب العملة المتداولة في السوق وإتلافها، ومن ثم استبدالها بعملة جديدة، ولهذه العملية نقطة إيجابية تتمثل في عودة كل الأموال المتداولة إلى المنظومة المصرفية.

وأردف “خطوة سحب العملة واستبدالها بعملة جديدة تتطلب إلى جانبها خطوات لتحسين الخدمات كي تكون هناك ثقة لدى المواطنين في المنظومة المصرفية”

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    شبكة الرائد الاعلامية

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