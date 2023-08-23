مصرف ليبي يوضح مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

🏛 الفرع الرئيسي طرابلس .

🏛 فرع تاجوراء.

🏛 فرع حي الأندلس .

🏛 فرع سوق الجمعة .

🏛 فرع أبو سليم .

🏛 فرع جنزور .

🏛 وكالة معيتيقة .

🏛 وكالة وادي الربيع .

🏛وكالة القره بولي .

🏛 وكالة صلاح الدين .

🏛 وكالة سدي السائح.

🏛 وكالة اسبيعة .

🏛 فرع مصراتة .

🏛 فرع سرت .

🏛 فرع مسلاتة .

🏛 فرع قصر الأخيار .

🏛 فرع الجفرة .

🏛 وكالة العوينات .

🏛 فرع وادي الشاطئ .

🏛 فرع تاورغاء .

🏛 فرع يفرن .

🏛 فرع الزنتان .

🏛 فرع جادو .

🏛 وكالة بني وليد .

🏛 وكالة السلاوي .

مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :

فتح حسابات.

تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.

ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء