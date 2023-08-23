مصرف ليبي يوضح مستجدات السيولة النقدية وسقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
🏛 الفرع الرئيسي طرابلس .
🏛 فرع تاجوراء.
🏛 فرع حي الأندلس .
🏛 فرع سوق الجمعة .
🏛 فرع أبو سليم .
🏛 فرع جنزور .
🏛 وكالة معيتيقة .
🏛 وكالة وادي الربيع .
🏛وكالة القره بولي .
🏛 وكالة صلاح الدين .
🏛 وكالة سدي السائح.
🏛 وكالة اسبيعة .
🏛 فرع مصراتة .
🏛 فرع سرت .
🏛 فرع مسلاتة .
🏛 فرع قصر الأخيار .
🏛 فرع الجفرة .
🏛 وكالة العوينات .
🏛 فرع وادي الشاطئ .
🏛 فرع تاورغاء .
🏛 فرع يفرن .
🏛 فرع الزنتان .
🏛 فرع جادو .
🏛 وكالة بني وليد .
🏛 وكالة السلاوي .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
فتح حسابات.
تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء
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