توقيع مراسم تسليم موقع تنفيذ مشروع طريق غات أوباري للشركة المنفذة

جرت أمس الثلاثاء 22 أغسطس 2023، مراسم تسليم موقع تنفيذ مشروع طريق غات أوباري لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها على تنفيذ المشروع،بحضور عدد من الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة،على أن تبدأ الشركة تنفيذ الطريق الحيوي والمهم لكافة سكان المنطقة والذي سيساعد على وصول الخدمات لكافة المواطنين بالمنطقة.

ويعتبر طريق أوباري-غات من الطرق الحيوية في المنطقة، حيث يمر عبر مناطق سكنية وتجارية وزراعية مهمة،ومن المتوقع أن تسهم عملية الصيانة في تحسين سلاسة حركة المرور وتقليل احتمالية حوادث الطرق.