إطلاق أولى التجارب العملية لمشروع «أيسر» لتسريع تسييل مرتبات موظفي الدولة

طرابلس 23 أغسطس2023 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إطلاق أولى التجارب العملية بمشروع «أيسر» الذي يُعنى بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام في حسابات الموظفين، وذلك في إطار استراتيجية المصرف لتحسين قطاع الدفع الإلكتروني.

إجراء أول اختبار حقيقي وناجح لعملية تسييل المرتبات جرى عن طريق منظومة الحوالات المباشرة (ACH) بمصرف الجمهورية والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة من مصرف ليبيا المركزي .

وقال مدير المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية محمد صالح –لوكالة الانباء الليبية إن :” المشروع يسهل عملية تسييل المرتبات في يوم واحد عوضاً عن الحوافظ اليدوية التي تأخذ عدة أيام وقد تصل إلى عدّة أسابيع”.

ويواصل فريق عمل مشروع “أيسر” التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة تنفيذ المشروع واستكمال مراحله ليشمل كافة القطاعات والجهات والمؤسسات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة. (وال – طرابلس) أ ف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال