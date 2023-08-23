خاص.. “الشريف” يوجه عدة تساؤلات بخصوص توحيد المصرف المركزي

علق الخبير الاقتصادي” إدريس الشريف” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول بيان توحيد المصرف المركزي .

حيث قال أن توحيد المصرف المركزي ومعالجة المشاكل التي ترتبت على الانقسام في السلطة النقدية في البلد هو آمر إيجابي إذا صحبته الإجراءات الفعلية للتوحيد حتى تنعكس النتائج على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين عموماً .

ووفق قوله: مع التذكير بأن هذا الاعلان عن التوحيد ربما هو الرابع من نوعه ، حيث سبقته ثلاث إعلانات في تواريخ مختلفة ، ولكي نتأكد أن هذا الإعلان مختلف عن سوابقه علينا أولا معرفة الإجابة عن الأسئلة التالية :

1 – هل تم فعلا توحيد منظومة مصرف ليبيا المركزي بين الشرق والغرب ؟

2 – هل تم أو سيتم توحيد أرصدة المصارف التجارية بين الشرق والغرب ؟

3 – هل تم أو سيتم فتح المقاصة بين فرعي المصرف المركزي في الشرق والغرب ؟

4 – هل تم أو سيتم معالجة وتوحيد الدين العام الحكومي المترتب في الشرق والغرب ؟

5 – هل سيتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بكامل أعضائه للاجتماع – وبشكل دوري – لممارسة إختصاصاته حسب القانون وإنهاء التفرد بإدارة المصرف المركزي والذي إستمر لأكثر من عقد من الزمن ؟

أما ما يهم المواطن في ليبيا عموماً وبشكل أكبر في المناطق التي عانت من الحصار المالي والنقدي المصاحب للانقسام ، فهو كيف سيؤدي هذ التوحيد إلى حل مشكلة السيولة الخانقة وتوفير العملة الاجنبية في فرع المصرف المركزي بنغازي وفروع المصارف التجارية بهذه المناطق ؟

واختتم حديثه بالقول: وطبعاً معالجة مشكلة إنخفاض القوة الشرائية للدينار الذي إنعكس على إنخفاض دخول المواطنين الحقيقية ، وسيكون الحكم ( سلباً أو ايجاباً ) على بيان التوحيد بناء على الإجابة الصريحة على كل هذه التساؤلات.

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