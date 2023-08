أسعار النفط تتراجع وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات رئيسية.

وانخفض خام «برنت» 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4% إلى 78.59 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون إن بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس الأربعاء رسمت صورة قاتمة لأداء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت اليابان تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، خصوصا في ألمانيا.

ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الانكماش في الربع الحالي، معرضا لخطر الوقوع في الركود، كما اقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس الجاري مع تسجيل النمو لأضعف مستوياته منذ فبراير.

