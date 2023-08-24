تراجع طفيف للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 24 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 24 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8218 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2379 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1305 دينار، والدولار الكندي 3.5654 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1771 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2854 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3128 دينار، والدينار التونسي 1.561 دينار، والدرهم المغربي 0.4813 دينار ليبي.