وزير الأشغال العامة يجتمع مع ائتلاف شركات BFI

بنغازي 24 أغسطس 2023 (وال)- عقد وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية المهندس نصر شرح البال الأربعاء بمقر الوزارة، اجتماع مع ائتلاف شركات BFI.

وتناول الاجتماع دراسة المشاكل الفنية في مشاريع الأشغال العامة والمختنقات، والعمل على تطوير آلية لإيجاد الحلول الفنية الملائمة.

ويأتي الاجتماع عقب تعليمات رئيس الوزراء أسامة حماد، بشأن تطوير وإعادة أعمار البنية التحتية، وتفعيل دور كافة وزارت الحكومة، بما يُلبي تطلعات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتشجيع الاستثمار. (وال – بنغازي)

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