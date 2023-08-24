تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 24 اغسطس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 24 اغسطس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 24 اغسطس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8339 د‫.‬ل – للبيع – 4.8098 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1750 ~ 5.1700 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6000 ~ 5.5600 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.45 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1825 ~ 5.1775 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.2250 دينار

تحويل يورو لتركيا

+05.00 ~06.50 قروش

▪️ الليرة التركية

0.19 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب2.45 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب235.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب240.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.28 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.275 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.40% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.50% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =610 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي = 7900 جنيه مصري