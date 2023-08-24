طرابلس| وزير العمل يبحث مع مصلحة الجوازات والجنسية آليات العمل المشترك

طرابلس 24 أغسطس 2023 (وال)- بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة على العابد الرضا، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد؛ تنسيق آليات العمل المشترك لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وجرى الاتفاق على استمرار الحملات التفتيشية، وضرورة التشديد على المنافذ؛ خصوصًا الجوية لتنظيم دخول وخروج العمالة الأجنبية، والتأكيد على أن يكون تسجيل دخول العمالة الوافدة عبر منصة وافد الرقمية. (وال – طرابلس)

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