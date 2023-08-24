تركيب جهاز أمني للكشف على طرود الشحن والبريد بمطار مصراتة

أكدت مصلحة المطارات الليبية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 الانتهاء من تركيب جهاز تفتيش آلي للكشف على طرود الشحن والبضائع بمطار مصراتة، بهدف الرفع من مستوى التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة بالمطارات التابعة للمصلحة وتلبية المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.

Detection” ويتميز هذا النوع من الأجهزة الحديثة بأنه يستوعب احجام طرود تصل حتى 145 × 180سم وبخاصية التصوير المقطعي ثنائي القطب وهو مورد من طرف شركة Smiths” الألمانية المتخصصة في تصنيع أجهزة التفتيش الآلي التي تعمل بالأشعة السينية بناء على عقد أبرم بين مصلحة المطارات وممثل الشركة المصنعة في ليبيا شركة أمان للأمن والسلامة.