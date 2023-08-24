رئيس مجلس النواب يبحث مع أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بالقطاع

بنغازي 24 أغسطس 2023 (وال) – التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز “سعد دينار الفاخري ” ومنسق عام الاتحاد “المبروك عثمان المغربي” وعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات بالشركات النفطية.

وتناول اللقاء عدد من الملفات المتعلقة بحقوق ومرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمنحه درع “العطاء” تقديراً لجهوده المبذولة في إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات. (وال – بنغازي)

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