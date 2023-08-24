خاص..النواب يمدد فترة عمل “الكبير” ونائبه لرئاسة المركزي .. تابع التفاصيل بمسودة القرار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مسودة قرار مجلس النواب القاضي بتمديد مدة عمل “الصديق الكبير” كمحافظ مصرف ليبيا المركزي و”مرعي البرعصي” نائباً للمحافظ.

وتضمنت المسودة أن يدار مصرف ليبيا المركزي من قبل الصديق عمر الكبير كمحافظ ومرعي مفتاح رحيل البرعصي – نائب المحافظ.

ويتولى كل منهما إدارة المصرف، ويمنح لهما ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخول بها مجلس إدارة المصرف، والمشار إليها في المادة السادسة عشرة والمادة الثامنة عشرة أولاً وثانياً”، من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.

ثانياً: يوكل لكل منهما في نطاق اختصاصه الإداري والمكاني ممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، والقيام بتنفيذ الترتيبات المالية الصادرة من السلطة التشريعية وفقاً للمدد المقررة في المادة السابعة عشرة من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته، ويعتبر القرار الصادر استثناء من تشكيل وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المشار اليه في المادة الرابعة عشر من قانون المصارف.

المادة (2): يلتزم المحافظ ونائب المحافظ فور صدور هذا القرار بعقد اجتماع طبقاً للمادة التاسعة عشر من قانون المصارف وتعديلاته، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة او من موظفي المصرف دون ان يكون لهم حق التصويت، مع قيام كل منهما بالترتيبات التالية:

أولاً: وضع آلية لتوحيد وتفعيل منظومة المقاصة بكافة أنواعها الإلكترونية واليدوية والخاصة بنظام المدفوعات بشكل فوري ومنتظم.

ثانياً: القيام بتشكيل لجنة فنية مشتركة بالتوافق بين المحافظ ونائبه لتوحيد المصرف طبقاً للهيكل التنظيمي المنظم لأعماله، ووفقاً للمعايير الدولية والقوانين والتشريعات النافذة في غضون (60) يوماً، من صدور هذا القرار .

المادة (3) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلتزم المحافظ ونائبه بتنفيذ ما جاء فيه، وفي حالة مخالفة أي بند من بنوده يعتبر في حكم الملغي على أن يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

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