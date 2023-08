مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية يؤكد لتبادل صرف منحة الابناء والزوجة والبنات الاسبوع القادم

أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، اليوم الخميس، بأنه تمت احالة المبلغ الخاص بمنحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن 18، موضحاً بأنها سيتم صرفها خلال الاسبوع المقبل.

حيث كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي، اليومين الماضيين في تصريحه لتبادل، بأنه تمت احالة مبلغ مليار و 600 مليون من وزارة المالية إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية.

