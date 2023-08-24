الشؤون الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق 18 سنة

أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد أن موعد صرف منحة الزوجة والابناء والبنات فوق سن 18 سنة عن ثلاثة أشهر ستكون في حسابات المستفيدين منها خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى..

على ذات الصعيد أشارت مصادر بوازرة المالية أنه تم تحويل جميع أذونات الصرف الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء والبنات فوق 18 سنة إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفةً أنه سيتم صرف القيمة في حسابات المواطنين خلال الأسبوع القادم، مؤكدًا الأخد بالإعتبار بداية العام الدراسي.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء، تخصيص القيمة المالية للربع الثالث لمنحة الزوجة والأولاد ليتم إيداعها في حساب الوزارة لتتمكن من إيصالها للمستفيدين في القريب العاجل، موضحةً أنها شرعت خلال هذا الأسبوع في الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.