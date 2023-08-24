طرابلس| ضبط كميات كبيرة من “الكبدة” المحظورة من التداول ورفض دخول شحنة “موز” لعدم مطابقتها للمواصفات

طرابلس 24 أغسطس 2023 (وال)- تمكن أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس، من ضبط كميات كبيرة من الكبدة المحظورة من التداول والمهربة داخل سوق الحي الإسلامي على أنها محلية المنشأ.

هذا وجاء ذلك عقب حملة تفتيشية واسعة نظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس؛ أستهدفت سوق الحي الإسلامي لبيع اللحوم، وذلك بعد إستدلال العديد من المعلومات حول ممارسات غش تجاري داخل السوق، مع سوء التعامل مع اللحوم من حيث التخزين وطرق المناولة والنقل مسببة، بذلك الضرر بصحة المستهلك، من ضمنها ضبط كميات كبيرة من الكبدة.

وخلال الجولة؛ تأكد مفتشو المركز من مصدرها ومرجعية شرعيتها المهربة، مما تحتم تحريزها كاملة لمتابعة إجراءات إعدامها ومحاسبة المخالفين قانونيًا.

في سياق منفصل، رفض المركز دخول شحنة موز تقدر الكمية بحوالي 4880 كرتونة بلد المنشأ الإكوادور عبر ميناء طرابلس، وسبب الرفض لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها رقم (731). (وال – طرابلس)

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