القوات المسلحة تخلي 2000 وحدة سكنية في أم الأرانب كان يسكنها عناصر من المعارضة التشادية وأجانب

أم الأرانب 25 أغسطس 2023 (وال) – أعلن آمر شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن القوات المسلحة نفذت عددا من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا.

وقال العبيدي إن هذه الوحدات كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وأوضح أن الجيش سيعمل على التأمين الدائم للمنطقة حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع وتسليم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية.

وأكد العبيدي أن القوات المسلحة العربية الليبية ستعمل جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة امن البلاد او التعدي على حدودها.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شعبة الإعلام الحربي وصول آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام حفتر رفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان إلى الحدود الجنوبية وتحديداً التشادية للإشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستُطلقها وحدات القوات المُسلحة لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة، ولضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة الغير شرعية.(وال – أم الأرانب)

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