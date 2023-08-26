بليحق ينفي صدور قرار بتمديد ولاية الكبير ونائبه البرعصي

نفى المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” السبت صدور قرار بشأن تمديد ولاية محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي البرعصي حتى الآن.

وامتنع بلحيق في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية التعليق على صدور مسودة بخصوص هذا القرار.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية نشرت الخميس الماضي مسودة قرار مجلس النواب القاضي بتمديد مدة عمل “الصديق الكبير” كمحافظ مصرف ليبيا المركزي و”مرعي البرعصي” نائباً للمحافظ، وتضمنت المسودة أن يدار مصرف ليبيا المركزي من قبل الصديق عمر الكبير كمحافظ ومرعي مفتاح رحيل البرعصي – نائب المحافظ، ويتولى كل منهما إدارة المصرف، ويمنح لهما ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخول بها مجلس إدارة المصرف، والمشار إليها في المادة السادسة عشرة والمادة الثامنة عشرة أولاً وثانياً”، من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.