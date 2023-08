أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات يوم ‏الجمعة، مع ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وانخفاض عدد منصات النفط ‏واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا.‏

كما جاء الارتفاع بعد أنباء عن عزم السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل شهرًا إضافيًا إلى أكتوبر، وتزامن صعود الأسعار، مع تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أكد فيها استعداد صناع السياسة لرفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر لمواجهة التضخم الذي ما زال مرتفعًا بشدة.

وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع خام برنت 1.12 دولار، أو 1.3%، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولاراً ‏للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أو 1.0٪، ليبلغ عند التسوية ‏‏79.83 دولار، وارتفعت العقود الآجلة للديزل نحو 5% إلى أعلى مستوى في سبعة ‏أشهر تقريبا، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وعلى مدار الأسبوع المنتهي، انخفض خام برنت أقل من 1% وخسر خام غرب تكساس ‏الوسيط حوالي 2%.

